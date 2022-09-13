Бывшего советника Чубайса задержали в Москве
Бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса - Леонида Гозмана - задержали в Москве.
РИА Новости сегодня сообщили о том, что в Москве задержали Гозмана (признан иностранным агентом в РФ), бывшего советника Анатолия Чубайса уехавшего из Москвы после начала специальной военной операции в Украине. Из информационных источников стало известно что Леонида Гозмана задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста за публичное сравнение СССР с нацистской Германией.
Адвокат задержанного Михаил Берюков заявил, что Гозмана задержали за статью, которую он написал в 2013 году в Живом Журнале и вменяют часть 2 статьи 13.48 КоАП. Протокол рассмотрит Тверской суд Москвы 14 сентября, до этого времени Гозмана* оставили в ОВД, отметил адвокат.
Опубликовано: Елена Калиновская
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