Бывшего советника Чубайса задержали в Москве

Бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса - Леонида Гозмана - задержали в Москве.

РИА Новости сегодня сообщили о том, что в Москве задержали Гозмана (признан иностранным агентом в РФ), бывшего советника Анатолия Чубайса уехавшего из Москвы после начала специальной военной операции в Украине. Из информационных источников стало известно что Леонида Гозмана задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста за публичное сравнение СССР с нацистской Германией.

Адвокат задержанного Михаил Берюков заявил, что Гозмана задержали за статью, которую он написал в 2013 году в Живом Журнале и вменяют часть 2 статьи 13.48 КоАП. Протокол рассмотрит Тверской суд Москвы 14 сентября, до этого времени Гозмана* оставили в ОВД, отметил адвокат.