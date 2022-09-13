Шмыгаль: проект госбюджета Украины на 2023 год сформирован с дефицитом средств
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что государственный бюджет страны на грядущий год был составлен с учетом существенного дефицита.
13 сентября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государственный бюджет страны на 2023 год сформирован с учетом ожидаемых доходов в размере 1,28 триллиона гривен, что эквивалентно 34,6 миллиардам долларов, в то время как расходы Киева составят 2,57 триллиона гривен (почти 79 миллиарда долларов).
Шмыгаль отмечает, что эти цифры лишь ориентировочные, однако даже они демонстрируют огромный дисбаланс украинского бюджета и потенциальные масштабы грядущего дефицита экономики Украины в будущем году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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