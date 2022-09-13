Премьер-министром Италии может стать противница ЛГБТ и абортов

45-летняя мать-одиночка без университетского образования Джорджия Мелони возглавляет ультраправую партию Fratelli d’Italia («Братья Италии»), которая может победить на парлаентских выборах 25 сентября.

В случае победы Мелони станет первой женщиной на посту итальянского премьер-министра. Но ее кандидатура вызвала у итальянцев обеспокоенность расизмом и будущим абортов в стране, а также ролью Италии в Европейском Союзе.

Мелони выступает за натуральные семьи и против ЛГБТ-лобби. Дэвид Бродер, европейский редактор левого журнала Jacobin, говорит, что партия Мелони предлагает ввести морскую блокаду Африки, чтобы остановить суда с мигрантами, пересекающими Средиземное море.

Это означает, что ВМС Италии будут преднамеренно топить лодки с мигрантами, что может привести к гибели тысяч людей. Это также незаконно в соответствии с морским законодательством и законодательством ЕС.

Одним из самых влиятельных критиков Мелони является модельер и блогер Кьяра Ферраньи, которая предупредила об ограничениях на аборты в Италии, если партия Мелони будет избрана.

В восточном итальянском регионе Марке, которым управляют «Братья Италии», аборт уже стал «практически невозможным».

Аборты теперь запрещены после семи недель беременности, против девяти недель, предусмотренных законом.

Кроме того, партия не разрешает распространение таблеток для аборта в клиниках.