Армия Украины стянула РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожье
ВСУ продолжают накапливать наступательную военную технику в районе Запорожской области, которая контролируется российскими военными.
В ночь со вторника на среду лидер совета при временной гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что украинская армия готовит наступление на позиции российских войск в регионе, стягивая тяжёлые наступательные вооружения к негласной линии разграничения.
По словам Рогова, возле границы Запорожской области были замечены украинские солдаты в сопровождении реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов радиоэлектронной борьбы "Буковель".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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