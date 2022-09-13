Армия Украины стянула РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожье

ВСУ продолжают накапливать наступательную военную технику в районе Запорожской области, которая контролируется российскими военными.

В ночь со вторника на среду лидер совета при временной гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что украинская армия готовит наступление на позиции российских войск в регионе, стягивая тяжёлые наступательные вооружения к негласной линии разграничения.

По словам Рогова, возле границы Запорожской области были замечены украинские солдаты в сопровождении реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов радиоэлектронной борьбы "Буковель".