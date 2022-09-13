Германия разрабатывает новую торговую политику для Китая и обещает больше не дать себя шантажировать

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что правительство работает над новой торговой политикой с Китаем, чтобы уменьшить зависимость от китайского сырья, аккумуляторов и полупроводников.

Министерство экономики рассматривает ряд новых мер, чтобы сделать бизнес с Китаем менее привлекательным.

Роберт Хабек сказал, что Китай является желанным торговым партнером, но Германия не может допустить, чтобы протекционизм Пекина искажал конкуренцию.

Он подчеркнул, что его страна не будет сдерживать критику нарушений прав человека под угрозой потери бизнеса и не даст себя шантажировать.

Хабек не рассказал о новых мерах полностью, но сказал, что они будут включать в себя более тщательное изучение китайских инвестиций в Европе, таких как инфраструктура.

Китай был крупнейшим торговым партнером Германии в течение последних шести лет, и в 2021 году его объемы превысили 245 млрд евро.

Reuters сообщает, что министерство экономики рассматривает возможность принятия мер, включая сокращение или даже отмену инвестиционных и экспортных гарантий для Китая и прекращение проведения торговых ярмарок.

Хабек сказал, что Германия должна открыться для новых торговых партнеров и регионов, поскольку многие отрасли сильно зависят от продаж в Китай.