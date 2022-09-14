Армения и Азербайджан сообщают о гибели 99 военнослужащих в результате столкновения на границе

В боях на границе между Арменией и Азербайджаном погибло около 100 военнослужащих. Армения заявила, что по меньшей мере 49 ее солдат были убиты, Азербайджан заявил, что потерял 50 человек.

По данным министерства обороны Армении, бои начались через несколько минут после полуночи, когда азербайджанские силы открыли артиллерийский огонь и обстреляли беспилотники на многих участках территории Армении.

Министерство заявило, что боевые действия продолжались в течение дня, несмотря на попытку России добиться быстрого прекращения огня.

Сообщается, что обстрелы стали менее интенсивными, но азербайджанские войска все еще пытались продвинуться на территорию Армении.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что отвечает на «крупномасштабную провокацию» Армении поздно вечером в понедельник и ранним утром во вторник.

В сообщении ведомства говорится, что армянские войска установили мины и обстреляли азербайджанские военные позиции.

Две страны вовлечены в многолетний конфликт из-за Нагорного Карабаха, который является частью Азербайджана, но находится под контролем сил этнических армян, поддерживаемых Арменией, после окончания сепаратистской войны в 1994 году.

МИД России призвал обе стороны воздержаться от дальнейшей эскалации и проявить сдержанность.