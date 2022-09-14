Sky News Australia: Умственные способности американского президента Байдена ставятся под сомнение
В соцсетях высмеяли американского президента Джо Байдена после его выступления в Бостоне.
Президент Соединённых Шатов Америки Джо Байден нарвался на насмешки в свой адрес после того, как выступил в Бостоне. Американский лидер произнес торжественную речь в президентской библиотеке имени Кеннеди, после чего растерялся и не смог самостоятельно покинуть сцену. Читатели портала Sky News Australia выразили сомнение в дееспособности американского президента.
Один из читателей заявил, что у Байдена снижаются умственные способности из-за преклонного возраста, другой читатель назвал поведение Байдена нелепым, а кто-то пугающим. Стоит отметить, что Байдену в этом году исполняется 80 лет и он стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности.
Опубликовано: Елена Калиновская
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