На похороны королевы Елизаветы II не пригласили представителей трех стран, одна из них – Беларусь

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что на похороны королевы Елизаветы II не приглашены три страны: Россия, Беларусь и Мьянма.

В отношении России и Беларуси действуют санкции, введенные Западом в этом году. Мьянма и ее вооруженные силы также подверглись британским санкциям, поскольку Лондон усиливает поддержку общины рохинджа в стране Юго-Восточной Азии.

Ожидается, что около 500 иностранных высокопоставленных лиц посетят похороны королевы Елизаветы в Лондоне.

Приглашения были разосланы главам государств большинства стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения.

Множество мировых лидеров, от президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден до премьер-министров Канады, Австралии и Новой Зеландии, подтвердили участие в мероприятии, которое, вероятно, станет одним из крупнейших дипломатических собраний Великобритании за последние годы.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что она совершит почти 24-часовое путешествие с делегацией из пяти человек.

Королева Елизавета II будет похоронена в следующий понедельник после службы в 11:00 в Вестминстерском аббатстве, на которой примут участие до 2000 человек.

Ожидается, что за гробом последуют старшие члены королевской семьи, как это было на похоронах Дианы, принцессы Уэльской и герцога Эдинбургского.