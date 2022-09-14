На похороны королевы Елизаветы II не пригласили представителей трех стран, одна из них – Беларусь
Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что на похороны королевы Елизаветы II не приглашены три страны: Россия, Беларусь и Мьянма.
В отношении России и Беларуси действуют санкции, введенные Западом в этом году. Мьянма и ее вооруженные силы также подверглись британским санкциям, поскольку Лондон усиливает поддержку общины рохинджа в стране Юго-Восточной Азии.
Ожидается, что около 500 иностранных высокопоставленных лиц посетят похороны королевы Елизаветы в Лондоне.
Приглашения были разосланы главам государств большинства стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения.
Множество мировых лидеров, от президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден до премьер-министров Канады, Австралии и Новой Зеландии, подтвердили участие в мероприятии, которое, вероятно, станет одним из крупнейших дипломатических собраний Великобритании за последние годы.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что она совершит почти 24-часовое путешествие с делегацией из пяти человек.
Королева Елизавета II будет похоронена в следующий понедельник после службы в 11:00 в Вестминстерском аббатстве, на которой примут участие до 2000 человек.
Ожидается, что за гробом последуют старшие члены королевской семьи, как это было на похоронах Дианы, принцессы Уэльской и герцога Эдинбургского.
Опубликовано: Светлана Репина
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