Берлускони снова хочет стать премьер-министром Италии, несмотря на сексуальные скандалы и судимость

Несмотря на возраст, плохое здоровье, сексуальные скандалы и уголовную судимость, Сильвио Берлускони находится в гуще очередной итальянской избирательной кампании.

Берлускони, которому через четыре дня после голосования 25 сентября исполнится 86 лет, похоже, будет на стороне победителей, даже если он сейчас является младшим партнером правого альянса, в котором раньше доминировал.

Опросы общественного мнения дают его консервативной партии Forza Italia около 8% голосов. Это сопоставимо с 12% у Лиги Маттео Сальвини и 24% у Итальянских братьев Джорджии Мелони, двух ее крайне правых союзников.

Согласно опросам, вместе блок должен легко победить своих разделенных левых и центристских противников.

Мелони, похоже, будет иметь наибольшее влияние в будущей коалиции, но ей, вероятно, все еще понадобится поддержка Берлускони.

Сильвио Берлускони четыре раза становился премьер-министром Италии. В первый раз это произошло в 1994 году.

11 лет назад его последнее правительство потерпело крах из-за долгового кризиса и скандала, связанного с его секс-вечеринками.

Он был осужден за налоговое мошенничество в 2013 году, перенес серьезную операцию на сердце в 2016 году, тяжело заболел COVID в 2020 году и в течение последнего года то и дело попадал в больницу с различными заболеваниями.