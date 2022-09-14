Молдавия может столкнуться с полным прекращением поставок газа из России
Премьер Молдавии Гаврилица сообщила, что жители Молдавии находятся на грани шока от сокращения поставок российского газа.
14 сентября РИА Новости сообщили, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о том , что даже если "Газпром" продолжит поставки газа то все равно уровень потреблентя газа в стране придется снизить,потому что цены очень, очень высокие, - отметила Гаврилица в интервью агентству Блумберг.
Антиправительственные митинги стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ и продукты питания. Жители Молдавии критикуют руководство страны за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.
.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кобахидзе: в Грузии пройдёт референдум об открытии второго фронта против РФ
Германия не видит иного выхода, кроме как разрешить поставки урана из России
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву
На вооружение РФ поступила новейшая управляемая ракета «Изделие 305»
Подвиг и трагедия: не простая судьба хирурга Леонида Рогозова, который лично вырезал себе аппендицит