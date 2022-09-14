Молдавия может столкнуться с полным прекращением поставок газа из России

Премьер Молдавии Гаврилица сообщила, что жители Молдавии находятся на грани шока от сокращения поставок российского газа.

14 сентября РИА Новости сообщили, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о том , что даже  если "Газпром" продолжит поставки газа то все равно уровень потреблентя газа в стране придется снизить,потому что цены очень, очень высокие, - отметила Гаврилица в интервью агентству Блумберг.

Антиправительственные митинги стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ и продукты питания. Жители Молдавии критикуют руководство страны за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

 

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Опубликовано: Елена Калиновская

 

 













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