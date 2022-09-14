Российские экспортеры нефти пытаются купить танкеры для плавания вокруг Европы из-за предстоящих санкций

Как сообщает Bloomberg, российские экспортеры нефти пытаются купить специальные танкеры для плавания вокруг Европы, как только этой зимой полностью вступят в силу санкции ЕС.

Согласно данным лондонского судового брокера EA Gibson, закупки бывших в употреблении танкеров ледового класса с мая по август этого года выросли до 1 млрд долларов или в 5 раз.

Танкеры ледового класса строятся для дальних рейсов, которые понадобятся российским экспортерам нефти для доставки грузов через Европу на другие терминалы за рубежом.

Ричард Мэтьюз, глава отдела исследований EA Gibson, предположил, что повышенный спрос, вероятно, был вызван компаниями, которые намереваются экспортировать российскую нефть после вступления в силу санкций ЕС и запасаются судами, способными плавать вокруг Европы.

Усиление конкуренции и нехватка танкеров дальнего следования приводит не только к повышению цен, но и к увеличению количества перевалок нефтяных грузов с корабля на судно.

Эту тактику уже применяют российские экспортеры нефти, чтобы избежать западных санкций. Согласно отчету Nikkei Asia, в этом году было осуществлено 41 перевалка российской нефти с судна на судно, которая в конечном итоге попала в Европу, по сравнению с одной перегрузкой в прошлом году.

Ожидается, что в Европе также возрастет спрос на суда дальнего плавания, хотя и на танкеры для нефтепродуктов, которые относятся к другому флоту.

Континент наращивает закупки российской нефти в преддверии зимы, чтобы создать запасы энергоносителей, но после вступления в силу санкций ему потребуется найти альтернативные источники.