Южная Корея предупредила, что КНДР самоуничтожится, если применит ядерное оружие

Южная Корея во вторник предупредила Северную Корею, что использование ее ядерного оружия поставит ее на путь самоуничтожения.

Предупреждение в необычно резкой форме прозвучало через несколько дней после того, как Северная Корея приняла новый закон, который позволит использовать свое ядерное оружие в упреждающих целях.

Несмотря на все более агрессивную ядерную доктрину Северной Кореи, некоторые эксперты говорят, что страна, уступающая в вооружении более превосходящим силам США и Южной Кореи, по-прежнему вряд ли применит свое ядерное оружие первой.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что закон только усугубит изоляцию Северной Кореи и побудит Сеул и Вашингтон еще больше укрепить свои возможности сдерживания и реагирования.

Чтобы удержать Северную Корею от использования своего ядерного оружия, министерство заявило, что Южная Корея резко усилит свой собственный план упреждающего нападения, противоракетную оборону и возможности массированного возмездия.

Мун Хонг Сик, исполняющий обязанности официального представителя министерства заявил, что правительство Северной Кореи столкнется с подавляющим ответом военного союза Южной Кореи и США и пойдет по пути самоуничтожения, если оно попытается применить ядерное оружие.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены защите Южной Кореи, используя весь спектр оборонных возможностей.

Она сказала, что у Соединенных Штатов нет враждебных намерений по отношению к Северной Корее, и что они по-прежнему сосредоточены на тесной координации со своими союзниками для достижения общей цели полной денуклеаризации Корейского полуострова.