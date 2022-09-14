На вооружение РФ поступила новейшая управляемая ракета «Изделие 305»

Новейшая управляемая ракета для боевых вертолетов «Изделие 305» принята на вооружение РФ.

14 сентября российское государственное федеральное информационно агентство, сообщило, что на вооружение российской армии поступила новейшая управляемая ракета для боевых вертолетов. Сообщается, что заявленная дальность полета ракеты составляет до 14,5 тыс. м, при этом она способна развить скорость до 230 м/с. Боеприпас оснащен осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения.

Об этом говорится в статье газеты "Красная звезда" опубликованной по случаю 75-летия заместителя генерального директора АО "НПО Высокоточные комплексы", генерального конструктора АО НПК "Конструкторское бюро машиностроения" Героя Труда РФ Валерия Кашина.