Доходы России от энергетики достигли минимума за 14 месяцев
По данным Bloomberg, доходы России от продажи нефти и газа в августе достигли 14-месячного минимума, поскольку санкции подтолкнули Кремль к продаже энергоносителей в Азию со скидкой.
Доходы от энергетики достигли 671,9 млрд рублей в прошлом месяце, или 11,1 млрд долларов, что является самым низким показателем с июня 2021 года.
Падение в августе представляет собой снижение на 13% по сравнению с июлем и на 3,4% по сравнению с прошлым годом.
Снижение выручки произошло даже несмотря на то, что цена на российскую нефть марки Urals выросла на 10%.
Западные санкции вынудили Россию продавать свою нефть со значительными скидками ниже рыночных цен.
Россия переключилась с продаж на основном европейском рынке на азиатских покупателей, включая Индию и Китай.
Потеря доходов от энергоносителей может продолжиться, если план G7 относительно цен на российскую нефть получит достаточную поддержку со стороны крупнейших потребителей в Азии.
Между тем государственный гигант «Газпром» сократил поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1» и совсем недавно заявил, что поставки не будут восстановлены, пока не будут сняты санкции.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кобахидзе: в Грузии пройдёт референдум об открытии второго фронта против РФ
Германия не видит иного выхода, кроме как разрешить поставки урана из России
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву
На вооружение РФ поступила новейшая управляемая ракета «Изделие 305»
Подвиг и трагедия: не простая судьба хирурга Леонида Рогозова, который лично вырезал себе аппендицит