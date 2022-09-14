Доходы России от энергетики достигли минимума за 14 месяцев

По данным Bloomberg, доходы России от продажи нефти и газа в августе достигли 14-месячного минимума, поскольку санкции подтолкнули Кремль к продаже энергоносителей в Азию со скидкой.

Доходы от энергетики достигли 671,9 млрд рублей в прошлом месяце, или 11,1 млрд долларов, что является самым низким показателем с июня 2021 года.

Падение в августе представляет собой снижение на 13% по сравнению с июлем и на 3,4% по сравнению с прошлым годом.

Снижение выручки произошло даже несмотря на то, что цена на российскую нефть марки Urals выросла на 10%.

Западные санкции вынудили Россию продавать свою нефть со значительными скидками ниже рыночных цен.

Россия переключилась с продаж на основном европейском рынке на азиатских покупателей, включая Индию и Китай.

Потеря доходов от энергоносителей может продолжиться, если план G7 относительно цен на российскую нефть получит достаточную поддержку со стороны крупнейших потребителей в Азии.

Между тем государственный гигант «Газпром» сократил поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1» и совсем недавно заявил, что поставки не будут восстановлены, пока не будут сняты санкции.