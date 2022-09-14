Польша не надеется пока получить репарации от России

Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что на данном этапе не надеется, что Россия согласится на выплату репараций, но собирается реализовать этот замысел «шаг, за шагом».

Лидер «Закона и справедливости» считает, что Польша имеет право на репарации от Росии за Вторую мировую войну.

«Мы вовсе не говорим, что нам не положены (компенсации от России). Но нужно выбрать определенную очередность. Шаг за шагом», — заявил Качиньский.

Ранее Польша объявила, что будет требовать 1,3 трлн долларов компенсаций за ущерб, причиненный республики фашистской Германией у ФРГ.

«В контексте Германии этот вопрос трудный, но реальный. В отношении России, такой, какая она сегодня, — нет», — отметил политик.

Сообщается также, что Польша готова выступить с претензиями и к Чехии. Речь идет о «незаконно аннексированных» по послевоенным пактам землях. В 1950-х польско-чехословацкая граница была проведена невыгодно для польской стороны.