Суд ЕС вынес решение о рекордном штрафе в $4,3 млрд против Google

Поисковик был оштрафован на 4,3 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением в операционной системе Android для смартфонов.

В среду, 14 сентября, европейское правосудие вынесет решение о действительности рекордного штрафа в размере 4,3 миллиарда евро, наложенного Брюсселем на Google за злоупотребление доминирующим положением своей операционной системы Android.

Суд ЕС, базирующийся в Люксембурге, должен опубликовать в 9:30 утра решение суда первой инстанции, чтобы подтвердить, отменить или изменить санкции, наложенные на американского интернет-гиганта Европейской комиссией в 2018 году. Брюссель обвиняет, в частности, Google в том, что она заставила производителей телефонов и планшетов, использующих ее операционную систему, предварительно установить свою поисковую систему и браузер Chrome для устранения конкурентов. Система Android используется примерно на 80% мобильных устройств в мире.

Группа Маунтин-Вью (Калифорния) считает обвинение необоснованным и требует отмены этого штрафа, самого высокого из когда-либо наложенных антимонопольным органом в Брюсселе. Он считает, что ЕС ошибочно игнорировал конкурента Apple, который отдает предпочтение своим собственным сервисам, таким как браузер Safari, на своих iPhone. «Мы собираемся объяснить, что (...) комиссия закрывала глаза на истинную динамику конкуренции в этом секторе, на то, что противостоит Apple и Android» , — пояснил юрист группы во время слушаний в прошлом году. Google подчеркнул, что загрузка конкурирующих приложений осуществляется одним щелчком мыши и что клиенты не обязаны использовать их продукты на Android.

Три главных спора

Однако принятое в среду решение не должно закрыть этот спор, который начался в 2015 году с открытия процедуры Европейской комиссией после нескольких жалоб со стороны конкурентов. Обе стороны действительно будут иметь возможность обратиться в Суд ЕС, высший европейский суд. Это дело является одним из трех крупных споров, возбужденных Брюсселем против Google, чья практика также оспаривается в США и Азии.

В 2017 году Комиссия наложила на технологического гиганта штраф в размере 2,4 миллиарда долларов за антиконкурентную практику на рынке сравнения цен. Этот штраф был оставлен в силе в январе судом ЕС. В 2019 году европейский исполнительный директор все еще требовал от Google 1,5 миллиарда евро за нарушение конкуренции, связанное с его управлением рекламой AdSense.

Бесконечные процедуры

Победа Google в среду станет пощечиной комиссару по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, которая тестировала эти файлы. Европейское правосудие отменило в июне штраф в размере почти одного миллиарда евро в отношении производителя оборудования для мобильной телефонии Qualcomm после того, как в январе уже отменила санкцию в размере 1,06 миллиарда евро в отношении производителя электронных чипов.

Разочарованный бесконечными судебными процессами против цифровых гигантов, ЕС разработал новое законодательство, чтобы пресечь злоупотребления доминирующим положением со стороны гигантов Силиконовой долины. Закон о цифровых рынках (DMA), который должен вступить в силу в следующем году, наложит ряд обязательств и запретов на восходящие потоки для таких групп, как Google, Apple, Meta (Facebook) и Amazon. Он направлен на то, чтобы действовать до того, как оскорбительное поведение уничтожит конкуренцию.