Белый дом видит новую динамику в войне на Украине

Правительство США видит новую динамику в войне с Россией ввиду военных успехов украинских войск.

«Я думаю, то, что вы наблюдаете, безусловно, является сдвигом, импульсом в вооруженных силах Украины, особенно на севере», — заявил во вторник в Вашингтоне директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби. Однако, он хочет предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому право решать, действительно ли достигнут переломный момент.

На вопрос журналистов, достигнут ли переломный момент в войне, президент США Джо Байден ответил, что трудно сказать. По словам журналистов, Байден подчеркнул, что украинцы добились значительных успехов во время визита в Уилмингтон в штате Делавэр. Но это будет долгий путь.

Ссылаясь на недавнее развитие событий, Кирби сказал: «Я не хочу говорить за иностранных военных, но я думаю, что на севере мы видели, как русские эвакуировали свои оборонительные позиции и отступили».

«Они называют это перепозиционированием, но несомненно, что они отступили перед лицом украинских сил», - заявил Кирби.