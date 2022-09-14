Белый дом видит новую динамику в войне на Украине
Правительство США видит новую динамику в войне с Россией ввиду военных успехов украинских войск.
«Я думаю, то, что вы наблюдаете, безусловно, является сдвигом, импульсом в вооруженных силах Украины, особенно на севере», — заявил во вторник в Вашингтоне директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби. Однако, он хочет предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому право решать, действительно ли достигнут переломный момент.
На вопрос журналистов, достигнут ли переломный момент в войне, президент США Джо Байден ответил, что трудно сказать. По словам журналистов, Байден подчеркнул, что украинцы добились значительных успехов во время визита в Уилмингтон в штате Делавэр. Но это будет долгий путь.
Ссылаясь на недавнее развитие событий, Кирби сказал: «Я не хочу говорить за иностранных военных, но я думаю, что на севере мы видели, как русские эвакуировали свои оборонительные позиции и отступили».
«Они называют это перепозиционированием, но несомненно, что они отступили перед лицом украинских сил», - заявил Кирби.
Опубликовано: Тарас Медведев
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