На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками
На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия с участием пограничников двух стран.
В пресс-центре национальной пограничной службы Кыргызстана сообщили, что границе с Таджикистаном произошла перестрелка.
"На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Причиной конфликта стало незаконное занятие боевых позиций таджикскими пограничниками на неописанном участке государственной границы. Пострадавших нет", — заявили в пресс-центре.
Представитель пресс-центра добавил, что планируется проведение встречи глав пограничных ведомств двух стран. Власти Таджикистана инцидент никак не прокомментировали.
Опубликовано: Максим Алексеев
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