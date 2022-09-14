На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия с участием пограничников двух стран.

В пресс-центре национальной пограничной службы Кыргызстана сообщили, что границе с Таджикистаном произошла перестрелка.

"На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Причиной конфликта стало незаконное занятие боевых позиций таджикскими пограничниками на неописанном участке государственной границы. Пострадавших нет", — заявили в пресс-центре.

Представитель пресс-центра добавил, что планируется проведение встречи глав пограничных ведомств двух стран. Власти Таджикистана инцидент никак не прокомментировали.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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