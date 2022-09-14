Генсек ОДКБ Станислав Зась отправится в Армению в составе рабочей группы для оценки обстановки в районе конфликта

Созданная рабочая группа ОДКБ будет мониторить ситуацию в зоне совей ответственности.

Генсек ОДКБ Станислав Зась лично выдвинется в район азербайджано-армянского конфликта и возглавит рабочую группу миссии.

В миссии также участвует руководитель Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители стран-членов Договора.

Рабочей группе предстоит оценить обстановку и вынести отчет о ситуации на сессию Совета по коллективной безопасности. Саммит пройдет осенью в Ереване.

Отметим, что разрешению конфликта также подключилась Турция на стороне Баку, ЕС и США.