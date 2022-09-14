Активисты Ставрополья хотят включить в черный список Агутина и Клаву Коку
Они просят запретить их выступление на фестивале «На высоте», а гонорар артистов перечислить на нужды спецоперации.
Активисты Ставрополья выступили с протестом против концертов Леонида Агутина и Клавы Коки на региональном фестивале «На высоте», сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Жители края написали коллективное обращение к губернатору Владимиру Владимирову, в котором напомнили, что Агутин раскритиковал спецоперацию на Украине, а Кока не так давно дала концерт во Владивостоке, к которому вознили вопросы морального и этического плана.
Сэкономленные на гонорарах этим артистам деньги ставропольцы предложили направить на нужды спецоперации.
По данным издания, выступление Агутина стоит 4 миллиона рублей, а Клавы Коки — 3 миллиона рублей.
Ранее блогер Отар Кушанашвили назвал "бедной девочкой" Клаву Коку в связи со скандалом из-за ее концерта у храма.
После выступления певицы в честь Дня знаний во Владивостоке Вале Коке устроили прокурорскую проверку, так как некоторые зрители были возмущены тем, что в ее песнях звучит нецензурная лексика и упоминается алкоголь.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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