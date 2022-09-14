Голливудская звезда Анна Кендрик застряла в лифте, спасать ее пришлось пожарным

Инцидент произошел во время Международного кинофестиваля в Торонто, актрисе пришлось выбираться через люк.

Актриса Анна Кендрик застряла в лифте во время посещения Международного кинофестиваля в Торонто. По словам звезды, ей это показалось "комичным".

Артистка вместе с другими пассажирами лифта оказались в ловушке в лифте по пути на мероприятие Международного кинофестиваля в Торонто в этом году.

"Я вошла не в тот лифт не в то время, - сказала она в интервью People. - Какие-то милые канадские пожарные заставили меня вылезти из люка. Нас было семеро в лифте, и мы просто ждали, когда нас спасут пожарные".

"Это было настолько абсурдно, что произошло во время пресс-тура фильма, что сразу показалось комичным", - добавил Кендрик.

Звезда "Сумерек" также поделилась видеозаписями инцидента на своей странице в Instagram. В одном из них Кендрик шутит с остальными членами команды, что им нужно "нормировать" свой "ограниченный запас продовольствия".

В другом - показывает, как пожарные открывают верхний люк лифта и спускают лестницу вниз. После того, как несколько членов ее команды выбрались наверх, самой Кендрик помогли подняться по лестнице пожарные и ее парикмахер Крейг.

Пост Кендрик заканчивается несколькими фотографиями ее и пожарных, сделанными после того, как все были эвакуированы из лифта.