Голливудская звезда Анна Кендрик застряла в лифте, спасать ее пришлось пожарным
Инцидент произошел во время Международного кинофестиваля в Торонто, актрисе пришлось выбираться через люк.
Актриса Анна Кендрик застряла в лифте во время посещения Международного кинофестиваля в Торонто. По словам звезды, ей это показалось "комичным".
Артистка вместе с другими пассажирами лифта оказались в ловушке в лифте по пути на мероприятие Международного кинофестиваля в Торонто в этом году.
"Я вошла не в тот лифт не в то время, - сказала она в интервью People. - Какие-то милые канадские пожарные заставили меня вылезти из люка. Нас было семеро в лифте, и мы просто ждали, когда нас спасут пожарные".
"Это было настолько абсурдно, что произошло во время пресс-тура фильма, что сразу показалось комичным", - добавил Кендрик.
Звезда "Сумерек" также поделилась видеозаписями инцидента на своей странице в Instagram. В одном из них Кендрик шутит с остальными членами команды, что им нужно "нормировать" свой "ограниченный запас продовольствия".
В другом - показывает, как пожарные открывают верхний люк лифта и спускают лестницу вниз. После того, как несколько членов ее команды выбрались наверх, самой Кендрик помогли подняться по лестнице пожарные и ее парикмахер Крейг.
Пост Кендрик заканчивается несколькими фотографиями ее и пожарных, сделанными после того, как все были эвакуированы из лифта.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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