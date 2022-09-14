Папа Римский предостерегает от «инструментализации» религии

Папа Франциск выступил против «инструментализации» религии и «фундаментализма» в своей речи перед религиозными лидерами всего мира во второй день своего визита в Казахстан.

«Никогда не оправдывайте насилие. Давайте не позволим священному инструментализировать то, что профанно. Пусть священное не будет принадлежностью власти, и пусть власть не будет принадлежностью священного», — сказал Папа Римский во время открытия VII Съезда представителей мировых и традиционных религий в столице Казахстана.

Понтифик также сделал заявление о роли церкви во время военных конфликтов.

«Во время, отмеченное бедствиями войны, скачок (веры) необходим, и он должен, братья и сестры, исходить от нас», — призвал Франциск. Выступлению Папы аплодировали сто делегаций из 50 стран, собравшихся несколькими минутами ранее во время общей молитвы.

В возрасте 85 лет, ослабевший от болей в коленях, Папа прибыл во вторник в Нур-Султан, столицу крупнейшей страны Центральной Азии, с трехдневным визитом, что стало его 38-й поездкой за границу с момента его избрания в 2013 году.