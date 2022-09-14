Госстандарт Беларуси запретил продавать в РБ опасные для здоровья населения продукты питания и сладости из России
Госстандарт представил обновленный перечень опасной продукции, запрещенной к ввозу и реализации в Беларуси.
В список попали некоторые товары, произведенные на территории Российской Федерации.
Популярная у домохозяек томатная паста «Краснодарская» (ООО «Астраханка») оказалась небезопасной с точки зрения техрегламентов ТС. Производитель использовал краситель Е129, который не допустим в этом производстве.
Наличие красителя тартразин (Е102) оказалось неприемлемым и в желейном мармеладе «Дикий кактус и киви» (ООО «ПКФ «СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА»). Краситель оказывает вредное влияние на здоровье детей.
К сожалению, производитель не удосужился внести информацию об этом на этикетку, отметили инспекторы Госстандарта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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