Спрос на оружие и бункеры в США вырос на фоне ожиданий гражданской войны

The Guardian пишет, что в США население готовится к гражданской войне, такую точку зрения отражает обозреватель издания Арва Махдави.

Журналист отмечает, что раскол общества заметен по данным опросов. Поэтому оружие и подземные жилища-бункеры стали предметом необходимости для многих американцев.

«40% американцев считают, что в ближайшее десятилетие будет хоть какая-то гражданская война», — пишет журналист.

При этом она отмечает, что американцы не испытывают страха перед вспышкой насилия, а лишь хотят тщательно подготовится к этому.