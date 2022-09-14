Спрос на оружие и бункеры в США вырос на фоне ожиданий гражданской войны
The Guardian пишет, что в США население готовится к гражданской войне, такую точку зрения отражает обозреватель издания Арва Махдави.
Журналист отмечает, что раскол общества заметен по данным опросов. Поэтому оружие и подземные жилища-бункеры стали предметом необходимости для многих американцев.
«40% американцев считают, что в ближайшее десятилетие будет хоть какая-то гражданская война», — пишет журналист.
При этом она отмечает, что американцы не испытывают страха перед вспышкой насилия, а лишь хотят тщательно подготовится к этому.
Опубликовано: Тарас Медведев
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