Массовое прощание с королевой Великобритании Елизаветой II в Лондоне рискует обернуться скандалом
Не успели еще доставить тело, как неравнодушные граждане уже устроили проблемы.
Любой желающий может в последний раз отдать дань уважения Ее Величеству в столице Британии 14 сентября, в среду.
Однако некоторые жители начали стекаться к месту, куда прибудет катафалк, намного раньше.
По данным издания Independent, на улице уже выстроилась огромная очередь.
Самая первая в ней — 56-летняя женщина, которая заняла место еще в понедельник днем.
Жителей предупреждают, что из-за ажиотожа и большого количества людей возможны неполадки с транспортом.
Опубликовано: Антон Райт
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