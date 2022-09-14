Массовое прощание с королевой Великобритании Елизаветой II в Лондоне рискует обернуться скандалом

Не успели еще доставить тело, как неравнодушные граждане уже устроили проблемы.

Любой желающий может в последний раз отдать дань уважения Ее Величеству в столице Британии 14 сентября, в среду.

Однако некоторые жители начали стекаться к месту, куда прибудет катафалк, намного раньше.

По данным издания Independent, на улице уже выстроилась огромная очередь.

Самая первая в ней — 56-летняя женщина, которая заняла место еще в понедельник днем.

Жителей предупреждают, что из-за ажиотожа и большого количества людей возможны неполадки с транспортом.