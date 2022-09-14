РБК: Беларусь вышла на второе место по поставкам товаров в Россию
Беларусь обошла Германию по объему экспорта в Россию и стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в страну после Китая.
По данным, представленным РБК, Республика Беларусь в условиях жесткого санкционного давления Запада с весны 2022 года смогла нарастить экспорт в Россию и по этому показателю обогнать Германию.
В июне экспортные поставки в Россию превысили 2 миллиарда долларов, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 22,8% относительно прошлого месяца.
По объему экспорта Беларусь стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Россию, уступив по этому показателю только Китаю.
Опубликовано: Максим Алексеев
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