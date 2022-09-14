Популярный американский шоумен Алекс Джонс создал шпионскую сеть для слежки за своими женами

Тайное стало явным, когда его адвокат по неосторожности передал документы о слежке защитнику одной из противовоположных сторон.

Американский шоумен Алекс Джонс "присматривал" за своей бывшей и нынешней женами, сообщает Rolling Stone.

Еще в 2020 году радиоведущий просил нанятую им охрану сообщать ему о местонахождении его жены. Его также интересовало местонахождение и его бывшей жены, с которой он боролся за опеку над детьми.

В слежке 49-летнему ведущему помогали шпионы и тайные информаторы. Это подтверждают документы, которые попали в распоряжение Rolling Stone. Как выяснилось, их по неосторожности адвокаты Джонса передали защитнику его экс-жены.

Джонс приглашал для слежки за женами даже бывшего наемника американского оборонного подрядчика Blackwater, использовал для этого возможности GPS и так далее.

Ранее Джонс отправил фотографию своей супруги в обнаженном виде бывшему советнику Дональда Трампа Роджеру Стоуну. Его жена Эрика Вульф-Джонс призналась, что не знала об этом и очень расстроена такой подлостью.