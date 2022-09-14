Жители Запорожья собрали рекордную партию военной помощи, передав российской армии

ВС России получили крупнейшую партию военной помощи от жителей Запорожья, сообщил член ГС ВГА области Владимир Рогов.

«Рекордная партия военной помощи на сумму 20 миллионов рублей передана российской армии, защищающей наш регион», - рассказал Рогов.

Он отметил, что большой вклад в сборы внесли жители городов, которые регулярно подвергаются бомбежкам со стороны ВСУ. Это люди из Энергодара, Мелитополя, Бердянска и ряда других населенных пунктов.

На собранные средства были закуплены тепловизоры, БЛА и ружья для борьбы с дронами.