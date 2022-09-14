На Украине пообещали лишить всех званий артистов, подержавших Россию

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что пользоваться такими званиями «с гордостью» не получится.

В своем Telegram-канале глава Минкульта Украины Александр Ткаченко написал, что народных артистов страны, поддержавших Россию, скоро лишат званий, сообщает Рамблер.

"Хочу предупредить, что артисты, которые "с гордостью" используют звания народных артистов Украины, когда им удобно, но таковыми давно не являются из-за молчания либо поддержки российской агрессии, скоро этих званий будут лишены», — пригрозил политик.

Накануне украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, высказался об артистах с Украины, которые остались в России.

"Не осуждаю ни Ани Лорак, ни Регину Тодоренко, ни Наташу Королеву, однако понять этого не могу по своим человеческим качествам", - сказал Данилко.

И добавил, что "они сделали свой выбор". " С другой стороны, у них есть страх за дом, где живут, и я никого не осуждаю", - признался артист.