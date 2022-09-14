Двое палестинцев и израильский офицер убиты в столкновениях на Западном берегу
Два палестинца и израильский офицер были убиты в среду (14 сентября) в перестрелке возле пункта пересечения границы между Израилем и палестинским городом Дженин.
Перестрелка произошла на оккупированном Западном берегу, сообщили министерство здравоохранения Палестины и израильская армия.
В заявлении армии говорится, что офицер был убит в перестрелке, когда «двое подозреваемых подошли» к переходу Джаламе, недалеко от Дженина на севере оккупированного Западного берега.
Министерство здравоохранения Палестины в Рамаллахе подтвердило гибель «двух молодых людей» во время столкновений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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