Нетребко в вышиванке посмеялась над российскими артистами на камеру
Оперная певица Анна Нетребко вместе с подругами надели вышиванки и организовали игру "Отгадай знаменитость". В процессе компания от души смеялась над артистами из РФ.
Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым живут в Австрии, даже не думая возвращаться в Россию. Соцсети оперной дивы полны новостей о последних концертах и личной жизни знаменитости.
Накануне Нетребко разместила пару видео, где показала, как проводит свободное время.
На кадрах исполнительница предстала в вышиванке в компании своими приятельниц, также облачённых в украинском стиле. Подруги играют в "Отгадай знаменитость".
Нетребко комментирует свои забавы, заливаясь от смеха: "Чем дальше - тем смешнее. Смех продлевает жизнь".
Одним из звёзд, которых нужно было описать, стал Андрей Данилко (Верка Сердючка). Участница рассказала об артисте так: "Ну эта, с сиськами… Парень с сиськами, который живет там, где три цвета…"
Задание оказалось простым и знаменитость быстро угадали.
Также загадывали Леонида Агутина, сказочных героев Чипполино и Русалочку.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Запорожская область усиливает линию обороны из-за стягивания войск ВСУ
«Сбился с пути»: эксперт пояснил, почему Марк Цукерберг далеко не лучший босс
Борьба за права женщин в Испании привела к унижению мужчин
ЕКПП пожаловался Евросовету на низкий уровень психиатрической помощи в тюрьмах ФРГ
Кобахидзе: в Грузии пройдёт референдум об открытии второго фронта против РФ