Нетребко в вышиванке посмеялась над российскими артистами на камеру

Оперная певица Анна Нетребко вместе с подругами надели вышиванки и организовали игру "Отгадай знаменитость". В процессе компания от души смеялась над артистами из РФ.

Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым живут в Австрии, даже не думая возвращаться в Россию. Соцсети оперной дивы полны новостей о последних концертах и личной жизни знаменитости.

Накануне Нетребко разместила пару видео, где показала, как проводит свободное время.

На кадрах исполнительница предстала в вышиванке в компании своими приятельниц, также облачённых в украинском стиле. Подруги играют в "Отгадай знаменитость".

Нетребко комментирует свои забавы, заливаясь от смеха: "Чем дальше - тем смешнее. Смех продлевает жизнь".

Одним из звёзд, которых нужно было описать, стал Андрей Данилко (Верка Сердючка). Участница рассказала об артисте так: "Ну эта, с сиськами… Парень с сиськами, который живет там, где три цвета…"

Задание оказалось простым и знаменитость быстро угадали.

Также загадывали Леонида Агутина, сказочных героев Чипполино и Русалочку.