«Сбился с пути»: эксперт пояснил, почему Марк Цукерберг далеко не лучший босс

Представитель Гарвардской школы бизнеса Билл Джордж заявил, что медиамагнат рационализирует ошибки, но не учится на них.

Лучшие боссы в бизнесе сегодня могут свернуть горы благодаря своей аутентичности и характеру, а худшие мотивированы главным образом необходимостью потакать собственному эго.

Об этом рассказал в своей книге "Истинный Север: подлинное лидерство на современном рабочем месте" сотрудник Гарвардской школы бизнеса Билл Джордж. Он выделил пять архетипических руководителей, иллюстрирующих эти разрушительные черты.

Ключ к процветающему бизнесу, укомплектованному мотивированной, продуктивной рабочей силой, заключается в том, чтобы избегать продвижения самозванцев, рационализаторов, искателей славы, одиночек или падающих звезд.

И генеральный директор Meta Марк Цукерберг, по-видимому, не просто демонстрирует черты одного из них: его лидерство сочетает в себе элементы не менее трех.

Основатель Facebook руководит бурным периодом для социальной медиа-компании, включая потерю доходов от рекламы, переход к зарождающейся метавселенной, полной смехотворных селфи, и уход ветерана-операционного директора Шерил Сандберг.

“Он, вероятно, одна из причин, по которой так много людей отворачиваются от компании. Он действительно сбился с пути”, - подчеркнул Джордж.

Бывший исполнительный директор Honeywell Билл Джордж, ставший экспертом по менеджменту, критиковал советы директоров, которые больше внимания уделяют харизме, чем характеру, и, следовательно, нанимают руководителей, которые продвигают стиль, а не содержание.

Он утверждает, что Цукерберг рационализирует ошибки, вместо того чтобы брать на себя ответственность и учиться на них. В катастрофическом апрельском объявлении, которое привело к падению его акций, обвинили изменение политики конфиденциальности в Apple, которое предотвратило продажу целевой рекламы в Facebook, а не большие потери в ее операциях в метавселенной.

Возможно, что еще более тревожно, Цукерберг также сослался на растущую популярность TikTok, как будто социальные сети каким-то образом защищены от воздействия конкуренции, на которую должен реагировать каждый бизнес.

По его мнению, Цукерберг также является “одиночкой”, который отказался от советов извне, конструктивной критики или обратной связи от доверенных подчиненных, которые могут выявить уязвимости и предложить решения, чтобы сделать компанию более устойчивой.