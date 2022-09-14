МакSим не пришла на похороны своего бывшего продюсера Юрия Алексеева

Отношения между певицей и продюсером испортились, после того, как он обнародовал их роман.

Продюсер умер в 53 года от инсульта. Когда его хоронили в поселке Рябово Ленобласти все ждали, что МакSим приедет простится с близким человеком.

Но артистка не пришла попрощаться с Алексеевым и на то у нее видим были причины.

Еще десять лет назад Алексеев рассказал в интервью, что дружил с МакSим и именно он вытянул певицу из Казани в Питер. Продюсер тогда отметил, что вложил в артистку год жизни и остался не у дел.

МакSим никогда не вспоминала о нем публично.