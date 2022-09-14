Дарья Мороз неожиданно постарела на несколько десятков лет, разместив фото в соцсетях

Известная актриса Дарья Мороз напугала поклонников фотографией в соцсетях, на которой ей меньше 75 лет не дашь. Что случилось с ещё недавно молодой и сексуальной артисткой?

Актриса Дарья Мороз не на шутку напугала своих фолловеров в социальных сетях, выложив свой новый снимок. На фото звезда экрана - древняя старуха. Лицо и шея все покрыты глубокими морщинами, взгляд потухший и очень печальный, а волосы все седые.

Уголки губ знаменитости смотрят вниз, а цвет лица тусклый. Меньше 75 лет на этом снимке артистке никак не дашь, а душевное состояние такое же, как и внешность.

Мороз подписала фотографию так: "Чет я подустала".

К счастью, до таких лет актрисе очень далеко. Образ пожилой женщины Дарье нужен для роли. Гримеры искусно потрудились над лицом отечественной звезды, что узнать саму себя фактически нереально. Лишь форма глаз осталась прежней.

Поклонники актрисы остались в восторге от работы гримёров, приняв свою любимицу и в таком образе.