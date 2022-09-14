Венгрия допустила, что ЕС пересмотрит санкции с наступлением холодов
Такое предположение высказал Госсекретарь Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Минцер.
По словам дипломата, с наступление холодов реальность «будет стучаться в каждую дверь», и еврочиновникам придется решать вопрос о том, как обеспечить свои страны теплом, а экономику — энергоносителями на зимний период.
Как отметил Минцер, антироссийские санкции привели к резкому дефициту энергоносителей, а также стремительному росту цен в Европе. Поэтому Евросоюзу следовало бы пересмотреть свою санкционную политику — в этом случае, как полагает дипломат, проблемы можно было бы купировать. По мнению Минцера, пересмотра санкций можно будет ожидать в конце осени, когда истечет полугодовой срок с момента их введения.
При этом дипломат подчеркнул, что Венгрия будет обеспечена газом в любом случае, поскольку уже на данный момент ее хранилища заполнены на 38% — этого объема достаточно на 81 зимний день.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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