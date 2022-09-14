У Лободы из-за Первого канала сорвался тур по Германии
На билетах на ее концерты в этой стране медиапартнером был указан Первый канал, и певица отменила выступления.
Лобода долгое время выступала в России и была желанной гостьей на всех крупных площадках страны. В недавнем интервью Светлана утверждала, что была в РФ артисткой №1, сообщает Экспресс газета.
Артистка резко осудила спецоперацию, покинула территорию России и стала поддерживать Украину. Недавно певица призналась, что планирует гастроли по Европе.
Но неожиданно выяснилось, что звезда вынуждена отменить свой концерт в Германии, причем - из-за связи с Первым каналом. Подробности инцидента она рассказала в Telegram.
«Друзья! Только что поклонники прислали видео билетов на мои благотворительные концерты в Германии - в рамках тура в поддержку Украины. К ужасу, я обнаружила: билеты распечатаны на бланках, шоу именуется неправильно, а медиапартнером указан Первый канал, что не соответствует действительности", - написала Лобода.
По ее словам, ответственность за печать билетов лежит на организаторах. "Мы с командой решили перенести тур по Германии, пока все билеты не будут заменены. Приношу извинения поклонникам. Обещаю, мы обязательно встретимся в городах Германии в рамках моих шоу в поддержку Украины», — поделилась певица.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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