У Лободы из-за Первого канала сорвался тур по Германии

На билетах на ее концерты в этой стране медиапартнером был указан Первый канал, и певица отменила выступления.

Лобода долгое время выступала в России и была желанной гостьей на всех крупных площадках страны. В недавнем интервью Светлана утверждала, что была в РФ артисткой №1, сообщает Экспресс газета.

Артистка резко осудила спецоперацию, покинула территорию России и стала поддерживать Украину. Недавно певица призналась, что планирует гастроли по Европе.

Но неожиданно выяснилось, что звезда вынуждена отменить свой концерт в Германии, причем - из-за связи с Первым каналом. Подробности инцидента она рассказала в Telegram.

«Друзья! Только что поклонники прислали видео билетов на мои благотворительные концерты в Германии - в рамках тура в поддержку Украины. К ужасу, я обнаружила: билеты распечатаны на бланках, шоу именуется неправильно, а медиапартнером указан Первый канал, что не соответствует действительности", - написала Лобода.

По ее словам, ответственность за печать билетов лежит на организаторах. "Мы с командой решили перенести тур по Германии, пока все билеты не будут заменены. Приношу извинения поклонникам. Обещаю, мы обязательно встретимся в городах Германии в рамках моих шоу в поддержку Украины», — поделилась певица.