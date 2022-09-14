Лобода обвинила Россию в отмене своих концертов в Германии
Певица Светлана Лобода сообщила, что её выступления на территории Германии не состоятся. А виновной в этом артистка сделала российскую сторону.
Исполнительница с украинскими корнями Светлана Лобода сообщила, что выступать в городах Германии не будет.
Артистка убеждена, что вина лежит на российской стороне, на Первом канале, который значится на билетах как медиапартнер гастрольного тура.
Светлана пояснила ситуацию в своём Телеграм-канале: "...что не соответствует действительности".
Украинка добавила, что будет отменять, переносить выступления до той поры, пока организаторы не ликвидируют каждое "упоминание о России".
Чуть раньше сообщалось, что Лобода обвинила американскую бизнесвумен, звезду реалити-шоу и экс-супругу рэп-исполнителя Канье Уэста Ким Кардашьян в плагиате ее образа.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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