Лобода обвинила Россию в отмене своих концертов в Германии

Певица Светлана Лобода сообщила, что её выступления на территории Германии не состоятся. А виновной в этом артистка сделала российскую сторону.

Исполнительница с украинскими корнями Светлана Лобода сообщила, что выступать в городах Германии не будет.

Артистка убеждена, что вина лежит на российской стороне, на Первом канале, который значится на билетах как медиапартнер гастрольного тура.

Светлана пояснила ситуацию в своём Телеграм-канале: "...что не соответствует действительности".

Украинка добавила, что будет отменять, переносить выступления до той поры, пока организаторы не ликвидируют каждое "упоминание о России".

Чуть раньше сообщалось, что Лобода обвинила американскую бизнесвумен, звезду реалити-шоу и экс-супругу рэп-исполнителя Канье Уэста Ким Кардашьян в плагиате ее образа.