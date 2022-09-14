Фон дер Ляйен в среду едет в Киев на встречу с Зеленским
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет отправиться сегодня в Киев и встретиться там с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии в среду в своем выступлении о состоянии ЕС в Страсбурге.
Фон дер Ляйен сказала, что хотела бы воспользоваться возможностью, чтобы «работать с Украиной, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку — и наоборот».
Она заявила, что хотела бы обсудить это подробно с президентом Зеленским.
Отметим, что во вторник 13 сентября в Конгрессе ЕС побывала супруга Зеленского Елена, которой дали слово перед европарламентом. Нф фото перед этим событием Фон дер Ляйен и Елена Зеленская выглядят очень счтастливыми.
Опубликовано: Тарас Медведев
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