Фон дер Ляйен выступила в защиту антироссийских санкций со словами «не время для умиротворения»

Председатель Еврокомиссии заявил в среду, 14 сентября, что санкции, введенные против России из-за войны на Украине, следует сохранить, и рассудил, что время для умиротворения еще не пришло.

«Я хочу внести ясность: санкции не собираются сниматься. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения», — сказала она Европейскому парламенту в Страсбурге.

Урсула фон дер Ляйен сегодня намерена совершить поездку в Киев, где собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.