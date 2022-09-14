Фон дер Ляйен выступила в защиту антироссийских санкций со словами «не время для умиротворения»
Председатель Еврокомиссии заявил в среду, 14 сентября, что санкции, введенные против России из-за войны на Украине, следует сохранить, и рассудил, что время для умиротворения еще не пришло.
«Я хочу внести ясность: санкции не собираются сниматься. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения», — сказала она Европейскому парламенту в Страсбурге.
Урсула фон дер Ляйен сегодня намерена совершить поездку в Киев, где собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Опубликовано: Тарас Медведев
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