Дачные эксперты объяснили, зачем сажать картофель на зиму и почему это повышает ее урожайность

Озимые корнеплоды практически не болеют, клубни созревают намного раньше обычного и их минимум в полтора раза больше среднего.

Экспериментаторы давно опробовали посадку картофеля на зиму - и у них все получилось! Такой способ не только доказал свою жизнеспособность, но и показал результативность: урожайность клубней при озимой посадке вырастает почти в полтора раза больше обычного. А копать их можно уже в июне.

Готовить картофель к посадке нужно обычным способом: очистить от грязи, промыть водой, обработать раствором марганцовокислого калия и уложить слегка позеленевшие (чтобы не польстились мыши) клубни в борозды на глубину в половину штыка лопаты.

Расстояние между картофелинами - около 40 см. Желательно засыпать борозды грунтом с чесночных гряд, а сверху - сделать холмики из смеси дерновой земли, перегноя, песка, выветренного торфа. В эту смесь также надо добавить литровую банку золы.

Второе "одеяло" - из мульчи (можно использовать сухую траву). Для посадки надо выбрать устойчивые сорта картофеля (Синеглазка, Столовая, Чародей и так далее). Клубни взять средние (с куриное яйцо).

Если место низинное, по весне желательно сделать водоотливные канавки от участка. Насыпь над бороздками убрать, чтобы почва прогрелась под лучами солнца. Затем окучить и подсыпать плодородный грунт. При угрозе ранних заморозков, всходы подсыпать небольшим слоем земли.

Далее ухаживать, как и за обычным картофелем: окучивать, пропалывать, можно подсыпать органику. Такая методика позволяет избежать многих болезней картофеля, так как он вырастает раньше, чем активизируются вредители.

Урожай можно снимать в июне. Картофель вырастает крупный, каждый куст дает примерно 15-25 штук клубней.