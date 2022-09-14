Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, причина смерти — инсульт
Сообщается, что трагедия произошла в Приморье, где 68-летний Сунгоркин находился в экспедиции и собирал материал для книги о Владимире Арсеньеве — знаменитом первопроходце Дальнего Востока.
Как сообщили источники из ближайшего окружения главного редактора «Комсомольской правды», причиной смерти стал инсульт.
Владимир Сунгоркин также являлся генеральным директором ЗАО «Комсомольская правда», имел звание Заслуженного журналиста Российской Федерации.
Он провел в «Комсомольской правде» практически всю трудовую деятельность (с небольшими перерывами), а в должности главного редактора находился с 1999 года.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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