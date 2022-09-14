Расизм во всей красе: британские скорбящие по королеве холодно встретили Меган Маркл в вирусном видео
Пробираясь вдоль очереди людей, она подходит к одной женщине, которая, как показано, опускает голову, намеренно игнорируя Маркл.
Женщину, которая проигнорировала Маркл и одну из ее подруг, можно увидеть на камеру хихикающей после оскорбления голландки.
Всегда пример самообладания, Маркл, казалось, пожала плечами и посмеялась над инцидентом, быстро перейдя к встрече с другими скорбящими.
Другие также игнорировали Маркл, отворачивая от нее головы и неловко поправляя волосы и одежду, чтобы не пожать руку голландке.
Реакция на инцидент в Интернете была неоднозначной.
Сторонники Маркл были возмущены, похвалив ее класс на фоне грубого ответа женщины, в то время как роялисты поняли, откуда взялась женщина.
Опубликовано: Антон Райт
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