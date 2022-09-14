Кто из моряков имел право носить серьгу в ухе и что она означала

В фильмах про пиратов нередко можно было увидеть просоленного морского волка с серьгой в левом ухе, причем необязательно корсара.

Пройти Мыс Доброй Надежды столетия назад было делом непростым, и многие знают о Летучем Голландце, чей капитан Ван Страатен за его огибание продал душу Сатане, но и обогнуть мыс Горн в южной Америке весьма тяжело.

Недаром мореплаватели дали ему прозвища Кладбище кораблей и Пасть дьявола.

Мыс Горн от побережья Антарктиды отделяет пролив Дрейка (назван в честь известного пирата), погода в этом проливе обычно ужасная, вдобавок через него течет мощное антартическое течение. Так что очень немного парусников смогли обогнуть Южную Америку в этом месте.

Зато если моряк проходил проливом Дрейка, ему разрешалось носить украшение свидетельствующее о достижении – серьгу из золота (или материала подешевле) в левом ухе.

Вдобавок имелась и привилегия – по личному распоряжению английской королевы в любом кабаке любого английского порта такому владельцу серьги наливали без оплаты порцию виски. Да и на любой корабль нанимали с радостью.

Чуть позже серьгу стали разрешать носить и тем морякам, которые побывали в золотой точке – там где нулевой меридиан пересекается с экватором.