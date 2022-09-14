Опра Уинфри и критика за защиту Меган Маркл, принца Гарри после смерти королевы Елизаветы II

Опра Уинфри столкнулась с некоторой критикой после предположения, что принц Гарри и Меган Маркл могут помириться с королевской семьей после смерти королевы Елизаветы II.

Принц Уильям, которому был присвоен титул принца Уэльского после того, как его отец стал королем Карлом III, как сообщается, передал приглашение принцу Гарри и Маркл.

Неясно, будет ли Маркл присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II вместе с принцем Гарри 19 сентября.

Опубликовано: Антон Райт

 

 













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