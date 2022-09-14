Дикий кенгуру, из которого сделали домашнего питомца, напал на хозяина и убил его

Житель Редмонда (Австралия), который взял в свой дом дикого кенгуру и сделал из него питомца, трагически погиб.

Когда родственник 77-летнего мужчины пришёл к нему в гости, он увидел, что хозяин дома получил несколько серьёзных травм, после чего на место происшествия была немедленно вызвана бригада скорой помощи.

Однако, медикам пришлось вызывать ещё и полицию, ведь кенгуру, живший в доме, то и дело пытался напасть на них.

После нескольких попыток усмирить крайне агрессивного хулигана полицейские приняли решение застрелить его.

Только после этого медики смогли приблизиться к раненому мужчине, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия.

Расследование показало, что именно дикое животное, которое содержалось в качестве любимца, напало на пожилого хозяина и нанесло ему травмы, повлекшие за собой смерть несчастного.

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    Взрослый кенгуру может одним ударом задней лапы проломить голову человеку.

    Поэтому не стоит подходить близко к этим животным и при возможности лучше держаться на расстоянии.

    Сила удара задними лапами такова, что он спокойно проломит человеку череп, а 5 - сантиметровые когти дают понять, что с агрессивными кенгуру шутки плохи.

Опубликовано: Антон Райт

 

 













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