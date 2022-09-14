Пункт ФСБ России обстреляли на границе Армении и Азербайджана

Армянские новостные каналы сообщают об обстреле пункта дислокации ФСБ РФ на границе с Азербайджаном.

В среду армянские Telegram-каналы новостной направленности сообщили, что в ночь с 12 на 13 сентября, когда на границе Армении и Азербайджана вновь завязались бои, был обстрелял пункт расположения сотрудников Федеральной службы безопасности России в Гегаркуникской области.

Примечательно, что в центре по связям с общественностью при ФСБ России до сих пор не подтвердили эту информацию. Также армянские СМИ утверждают, что при обстреле пункта ФСБ никто не пострадал.