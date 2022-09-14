На похоронах Елизаветы II запретили есть попкорн

Британские кинотеатры запретили есть попкорн на трансляции похорон королевы.

В среду днём стало известно, что крупнейшие кинотеатры Великобритании взяли на себя обязательство транслировать всю церемонию похорон британской королевы Елизаветы второй. Сами похороны должны состояться 19 сентября. Примечательно, что во всех кинотеатрах Британии во время трансляции похорон Елизаветы II запретили есть попкорн и другие закуски.

Ранее стало известно, что администрация Лондона не пригласила представителей от России, Беларуси и Мьянмы на похороны Елизаветы II, однако пригласили посла Ирана.