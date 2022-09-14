Ганчев: жители Харьковской области не эвакуировались из-за проблем со связью

Представитель ВГА Харьковской области Виталий Ганчев утверждает, что многие жители региона не смогли эвакуироваться.

14 сентября в эфире телеканала "Россия 24" появился глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, который утверждает, что после начала наступления ВСУ в регионе сложилась напряжённая обстановка. Многие жители не смогли эвакуироваться из Харьковщины, поскольку утратили связь с российскими войсками.

При этом Виталий Ганчев уверен, что тех, что не покинул Харьковскую область после начала украинского контрнаступления, не ждёт ничего хорошего.