Ганчев: жители Харьковской области не эвакуировались из-за проблем со связью
Представитель ВГА Харьковской области Виталий Ганчев утверждает, что многие жители региона не смогли эвакуироваться.
14 сентября в эфире телеканала "Россия 24" появился глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, который утверждает, что после начала наступления ВСУ в регионе сложилась напряжённая обстановка. Многие жители не смогли эвакуироваться из Харьковщины, поскольку утратили связь с российскими войсками.
При этом Виталий Ганчев уверен, что тех, что не покинул Харьковскую область после начала украинского контрнаступления, не ждёт ничего хорошего.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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