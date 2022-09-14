Смородина «вне закона»: в США выращивание таких кустарников под запретом

Запрет был наложен более ста лет назад, и с тех пор сохраняется в ряде американских штатов.

Смородина - одна из любимых ягод в средних широтах. Но мало кто знает, что в Америке выращивать такие кустарники запрещено. Почему?

Запрет был наложен еще в начале 20 века. Причина заключалась в том, что чёрная смородина - промежуточное звено при распространении ржавчинных грибков, которые наносят огромный вред соснам.

В США в тот период была настоящая эпидемия такого грибка, который на втором этапе своей жизни перебирается на сосновые деревья. Пораженные им растения в итоге попросту засыхают на корню.

В черный список по этой же причине попал также дикий крыжовник. Но окончательно победить эти кустарники не удалось: дело в том, что такие растения размножаются отростками корня и способны выдержать даже лесные пожары.

Позже исследования подтвердили, что вина смородины и крыжовника в эпидемии ржавчинных грибков не доказана.

Запрет на чёрную смородину существовал до 1966 года, затем право решать - выращивать или нет - передали правительству каждого штата. И только в 2003-м году в большинстве штатов черная смородина, наконец, была реабилитирована. За "амнистию" культуры американские садоводы благодарят активиста и фермера Грега Куинна.

Впрочем, в ряде штатов (Вирджиния, Массачусетс, Нью-Гемпшир и других) запрет остается в силе, а черная смородина - "вне закона".