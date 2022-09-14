Глава Еврокомиссии признала десятикратное удорожание российского газа в Европе

Такое заявление Урсула вон дер Ляйен сделала в ходе своего выступления на сессии Европарламента в Страсбурге.

По словам главы Еврокомиссии, стоимость российского газа в Европе увеличилась примерно в десять раз по сравнению с тем уровнем, который сложился до пандемии коронавируса. Но, по мнению чиновницы, жители Европы отважно справляются с данными трудностями.

Как сообщила дер Ляйен, в настоящее время идет проработка вопроса относительно ограничения стоимости природного газа. Но введение подобного потолка цен, подчеркнула глава Еврокомиссии, должно осуществляться с учетом уровня отношений с государством-поставщиком. Дипломат отметила также, что любое предложение такого рода должно быть разумным.